За добу Сили оборони знищили більше тисячі окупантів

За останню добу, 5 листопада, Сили оборони знищили більше тисячі окупантів та сотні одиниць ворожої техніки.
Про це повідомляє Правда з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року по 6 листопада 2025 року загальні втрати російських військ становлять:
- особового складу — близько 1 147 740 (+1 170) осіб.
- танків – 11 329 од.
- бойових броньованих машин – 23 541 (+6) од.
- артилерійських систем – 34 288 (+15) од.
- РСЗВ – 1 535 од.
- засоби ППО – 1 237 од.
- літаків – 428 од.
- гелікоптерів -346 од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 78 430 (+172) од.
- крилаті ракети – 3 918 од.
- кораблі / катери – 28 од.
- підводні човни – 1 од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66 658 (+84) од.
- спеціальна техніка -3 991 (+1) од.