ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

За добу Сили оборони знищили більше тисячі окупантів

Автор: Олег Мамчур
Військовий шолом і російські пайки на землі
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Український проєкт City нагороджений європейською премією
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

За останню добу, 5 листопада, Сили оборони знищили більше тисячі окупантів та сотні одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Правда з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року по 6 листопада 2025 року загальні втрати російських військ становлять:

  • особового складу — близько 1 147 740 (+1 170) осіб.
  • танків – 11 329 од.
  • бойових броньованих машин – 23 541 (+6) од.
  • артилерійських систем – 34 288 (+15) од.
  • РСЗВ – 1 535 од.
  • засоби ППО – 1 237 од.
  • літаків – 428 од.
  • гелікоптерів -346 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 78 430 (+172) од.
  • крилаті ракети – 3 918 од.
  • кораблі / катери – 28 од.
  • підводні човни – 1 од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 66 658 (+84) од.
  • спеціальна техніка -3 991 (+1) од.
Орієнтовні втрати противника за даними Генштабу ЗСУ

Джерело(а) інформації

Генеральний штаб ЗСУ

СХОЖІ НОВИНИ