За добу Сили оборони знищили більше тисячі окупантів

За останню добу, 5 листопада, Сили оборони знищили більше тисячі окупантів та сотні одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Правда з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року по 6 листопада 2025 року загальні втрати російських військ становлять: