На Прикарпатті оновлюють психоневрологічний інтернат

Реконструкція одного з корпусів Снятинського психоневрологічного інтернату триває.

Про це розповіла очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук у відеозверненні.

«Тримаємо на контролі реконструкцію одного з корпусів Снятинського психоневрологічного інтернату. У закладі тривають ремонтні роботи: оновлюються житлові кімнати, санвузли, складські приміщення та укриття. Усе задля того, щоб створити сучасні, комфортні та безпечні умови проживання підопічних», — зазначила Світлана Онищук.

За словами очільниці ОВА, роботи здійснюють за фінансової підтримки Швейцарського Червоного Хреста та Івано-Франківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Снятинський психоневрологічний інтернат розрахований на 360 підопічних, серед яких 19 внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю.