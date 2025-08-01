Показував нацистський жест під час хвилини мовчання: поліція встановила особу невідомого

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські Івано-Франківського районного управління поліції виявили відео, на якому невідомий чоловік, ймовірно, демонструє нацистський жест під час загальноукраїнської хвилини мовчання.

Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

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У результаті оперативних заходів дільничні офіцери поліції виявили правопорушника на вул. Січових Стрільців в обласному центрі. Особу чоловіка встановлено — це 53-річний житель Богородчанської громади.

Чоловік визнав свою провину. Поліцейські провели з ним роз’яснювальну бесіду щодо неприпустимості подібної поведінки , а також склали адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП.

Поліція Прикарпаття закликає громадян дотримуватися норм поведінки у публічному просторі.