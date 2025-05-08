Полеглого воїна з Верховинщини Сергія Гаврищука посмертно нагороджено орденом «За мужність» III ступеня

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку, орденом «За мужність» III ступеня (посмертно) нагороджено солдата Сергія Івановича Гаврищука.

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Про це пише Правда з посиланням на Указ Президента України від 1 травня 2025 року № 270/2025 «Про відзначення державними нагородами України».

Сергій Іванович Гаврищук народився 1986 року, мешкав у селі Пробійнівка Білоберізької сільської громади Верховинського району Івано-Франківської області.

У 2023 році став на захист східних кордонів країни, боровся за свободу українського народу. Служив солдатом, стрільцем-санітаром гірсько-штурмового взводу, гірсько-штурмовоі роти військової частини А 1778, ніс службу на Запоріжжі.

Обірвалося життя воїна 9 січня 2025 року під час ведення бойових дій в районі населеного пункту Маліївка Запорізької області.