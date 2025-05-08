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Трамп вважає, що участь росії у ЧС з футболу може стати «стимулом припинити війну»
Диван на коліщатках в темній вітальні

Трамп вважає, що участь росії у ЧС з футболу може стати «стимулом припинити війну»

Автор: Олег Мамчур
08/05/2025 15:43
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Президент США Дональд Трамп вважає, що можливість для Росії взяти участь у Чемпіонаті світу з футболу у 2026 році може стати «стимулом для припинення війни» проти України.

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Він сказав про це на зустрічі із президентом ФІФА Джанні Інфантіно, передає Слово і Діло з посиланням на BBC.

Під час зустрічі з Інфантіно виявилося, що Трамп не знав про відсторонення Росії від участі у турнірі. Нагадаємо, що збірна Росії з футболу була відсторонена ФІФА та УЄФА від участі у міжнародних змаганнях ще у 2022 році.

«В цей час їм заборонено грати, але ми сподіваємося, що щось станеться і настане мир, і Росію знову приймуть», – заявив президент ФІФА.

«Це можливо. Гей, це може бути добрим стимулом, чи не так? Ми хочемо, щоб вони зупинились. Ми хочемо, щоб вони зупинились. Щотижня вбивають п’ять тисяч молодих людей – у це навіть не віриться», – відповів Трамп.

Чемпіонат світу з футболу проходитиме з 11 червня до 19 липня 2026 року у трьох країнах – США, Канаді та Мексиці.