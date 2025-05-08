Верховна Рада ратифікувала угоду між США та Україною про корисні копалини

Український парламент ратифікував угоду між США та Україною про корисні копалини.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це йдеться у трансляції засідання Верховної Ради, яку вели народні депутати, пише Громадське.
За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів.
До засідання долучилися прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністерка економіки Юлія Свириденко та інші урядовці.
Свириденко під час виступу з трибуни Ради перед голосуванням запевнила, що угода укладена в інтересах України.
«Президент Володимир Зеленський абсолютно чітко дав завдання щодо цієї угоди, а саме: абсолютна рівноправність сторін та повага до національних інтересів України», — сказала вона.
Міністерка наголосила, що в угоді немає пунктів про борг, власність і контроль залишаються за Україною, національну власність захищено. Під час її виступу низка депутатів викрикнули: «Ганьба».
Більше про угоду
Міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент 30 квітня підписали угоду між двома країнами про створення Інвестиційного фонду відбудови. У медіа вона стала відома як «угода про надра», чи «мінеральна угода», оскільки стосується видобутку корисних копалин на території України. На сайті Кабінету Міністрів опублікували її текст.
Як зауважував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, в основі документа — п’ять ключових принципів:
- Фонд створюється на засадах 50/50, й обидві сторони мають рівне право голосу.
- Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.
- Нові інвестиції, а не борги: жодних боргових зобов’язань угода не передбачає.
- Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах «бери або плати».
- Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.
Більше про вміст угоди й те, які наслідки від неї отримає Україна, — читайте в матеріалі.