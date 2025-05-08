Прикарпатська поліція ліквідувала масштабну схему продажу водіям фальсифікованого бензину

Правоохоронці викрили п’ятьох учасників злочинної групи, які виготовляли та продавали фальсифікований бензин через мережу АЗС у Чернівецькій, Івано-Франківській та Хмельницькій областях.

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Про це повідомило Бюро економічної безпеки України, передає Правда.іф

За даними досудового слідства, схему незаконного виготовлення та збуту фальсифікованого бензину вигадав один із засновників товариства з оптової торгівлі паливом та логістичної компанії. До протиправної діяльності він залучив свого приятеля. Усього в цій злочинній групі було п’ять осіб.

“Ролі між зловмисниками були чітко розподілені: одні відповідали за контакти з нафтобазами, інші – за транспортування компонентів, виготовлення та логістику фальсифікованого палива, документальне прикриття фіктивних товарних операцій та розподіл прибутку. Фальсифіковане паливо виробляли шляхом змішування бензину, газового конденсату та інших низькоякісних фракцій. Ці компоненти багато разів перекачували між секціями автоцистерн вантажних автомобілів до однорідної маси. В результаті виходило багато палива, але воно було низької якості. Експертиза встановила, що бензин, який виготовляли учасники цієї злочинної групи, не відповідає державним нормам та наближається до екологічних стандартів Євро-3 та Євро-4, які заборонені в Україні”, – йдеться у дописі.

Продавали фальсифікований бензин у Чернівецькій, Івано-Франківській та Хмельницькій областях через мережу АЗС, яка була підконтрольна лідерам цієї злочинної групи. Скільки часу водіям продавали паливо низької якості – не повідомляється. Досудове слідство встановило, що зловмисники встигли продати понад 300 тисяч літрів фальсифікованого палива приблизно на 17 млн грн.

За даними фактами правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів, вчинене організованою групою). Досудове розслідування цього кримінального провадження вже закінчилося. Обвинувальний акт щодо п’яти членів організованої злочинної групи та матеріали кримінальної справи направлено до суду. Їм загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі.