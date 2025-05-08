В Івано-Франківську Ірина Білик виступить з ексклюзивним концертом до свого дня народження

Іванофранківців та мешканців міста запрошують на незабутній ювілейний концерт Ірини Білик.

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Легендарна українська співачка подарує ексклюзивний концерт до свого дня народження в Івано-Франківську 19 травня об 19:00 годині в Драмтеатрі.

«На вас чекає вечір, наповнений магією її неповторного голосу, особливою програмою та унікальним виконанням улюблених хітів і нових композицій», — анонсують організатори VINIL concert agency.

Концерт відбудеться у затишній атмосфері, що дозволить кожному глядачу відчути себе особливим гостем на особистому святі Ірини Білик.

«Ви матимете унікальну можливість побачити улюблену виконавицю в новому амплуа».

Не пропустіть шанс стати частиною цього казкового вечора. Квитки вже у продажу https://ivano-frankivsk.karabas.com/iryna-bilyk-3/order/

«Тож поспішайте зайняти кращі місця — кількість обмежена», — запрошують організатори.

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