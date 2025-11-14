Поліцейські вчили підлітків Івано-Франківська діяти в змодельованих ситуаціях

У межах Тижня безпеки дорожнього руху ювенальні поліцейські провели для учнів Тязівської гімназії сучасний інтерактивний урок.

Школярі 7–9 класів практикували правила безпеки та відпрацьовували поведінку в критичних ситуаціях, використовуючи технології віртуальної реальності, пише Поліція Івано-Франківської області.

Ключовим елементом зустрічі стало використання VR-окулярів, які дозволили підліткам потрапити у змодельовані життєві ситуації. У віртуальному середовищі учні вчилися:

Оцінювати дорожню обстановку та безпечно переходити дорогу.

Розпізнавати прояви булінгу та насильства.

Відпрацьовувати навички самозахисту.

Поліцейські додатково нагадали основні правила поведінки на дорозі, підкресливши важливість використання світловідбивальних елементів у темну пору доби.

Окрему увагу правоохоронці приділили онлайн-безпеці. Підлітки отримали знання про те, як діють вербувальники у соціальних мережах, чому не варто довіряти незнайомцям в інтернеті, а також дізналися про відповідальність, яку несуть неповнолітні за участь у протиправних діях.

На завершення зустрічі учні переглянули тематичний відеоролик та отримали пізнавальні буклети з порадами щодо кібербезпеки.