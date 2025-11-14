На чотирьох дорогах Прикарпаття ліквідують критичні пошкодження

Впродовж тижня на Прикарпатті на чотирьох дорогах заплановано провести ремонтні роботи у межах експлуатаційного утримання автошляхів області.
Ліквідація критичних пошкоджень покриття заплановано на ділянках:
• Н-10 Стрий – Мамалига (Коломийський район);
• Р-84 Бібрка – Калуш – Бурштин (ділянка Кудлатівка – Войнилів);
• Т-09-08 Тлумач – Лісна Тарновиця.
На дорозі Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський виконають ремонт деформаційного шва на мосту в селі Ільці та влаштують тротуари у селищі Гвіздець.
Також планують завершити ліквідацію напливів дорожнього полотна на ділянці Косів – Стопчатів.
Продовжують роботи з:
- ремонту пошкодженого після ДТП бар’єрного огородження;
- оновлення дорожньої розмітки та знаків;
- підготовки до зимового сезону — встановлення «зимових» дорожніх знаків, накопичення фрикційних матеріалів, перевірки спецтехніки.