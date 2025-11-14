ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На чотирьох дорогах Прикарпаття ліквідують критичні пошкодження

Автор: Олег Мамчур
Робітники укладають новий асфальт на тротуарі
Впродовж тижня на Прикарпатті на чотирьох дорогах заплановано провести ремонтні роботи у межах експлуатаційного утримання автошляхів області.

Ліквідація критичних пошкоджень покриття заплановано на ділянках:

• Н-10 Стрий – Мамалига (Коломийський район);

• Р-84 Бібрка – Калуш – Бурштин (ділянка Кудлатівка – Войнилів);

• Т-09-08 Тлумач – Лісна Тарновиця.

На дорозі Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський виконають ремонт деформаційного шва на мосту в селі Ільці та влаштують тротуари у селищі Гвіздець.

Також планують завершити ліквідацію напливів дорожнього полотна на ділянці Косів – Стопчатів.

Продовжують роботи з:

  • ремонту пошкодженого після ДТП бар’єрного огородження;
  • оновлення дорожньої розмітки та знаків;
  • підготовки до зимового сезону — встановлення «зимових» дорожніх знаків, накопичення фрикційних матеріалів, перевірки спецтехніки.

