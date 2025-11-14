На чотирьох дорогах Прикарпаття ліквідують критичні пошкодження

Впродовж тижня на Прикарпатті на чотирьох дорогах заплановано провести ремонтні роботи у межах експлуатаційного утримання автошляхів області.

Ліквідація критичних пошкоджень покриття заплановано на ділянках:

• Н-10 Стрий – Мамалига (Коломийський район);

• Р-84 Бібрка – Калуш – Бурштин (ділянка Кудлатівка – Войнилів);

• Т-09-08 Тлумач – Лісна Тарновиця.

На дорозі Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський виконають ремонт деформаційного шва на мосту в селі Ільці та влаштують тротуари у селищі Гвіздець.

Також планують завершити ліквідацію напливів дорожнього полотна на ділянці Косів – Стопчатів.

Продовжують роботи з: