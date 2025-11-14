ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На території Лисецької громади дозволили відлов і відстріл диких та бродячих тварин

Автор: Уляна Роднюк
Лісова доріжка серед зелених дерев улітку
На території громади розпочато планові заходи з регулювання чисельності диких і бродячих тварин. Дозвіл на проведення робіт видало Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.

У межах мисливських угідь державного мисливського резерву дозволено відлов та відстріл вовків, лисиць, бродячих собак і котів, а також сірих ворон, пише Лисецька селищна рада.

Заходи триватимуть з 1 листопада до 31 грудня 2025 року. Роботи проводитимуть спеціально сформовані та погоджені з управлінням групи мисливців — із дотриманням усіх вимог законодавства та правил безпеки.

У селищній раді просять жителів громади врахувати проведення цих робіт і поставитися до них із розумінням.

Джерело(а) інформації

Лисецька селищна рада.

