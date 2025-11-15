У Івано-Франківському районі на смерть збили людину ФОТО

Поліція Івано-Франківщини встановлює обставини смертельної аварії

В ДТП загинула жінка

Керманич автомобіля скоїв наїзд на жінку-пішохода. Від отриманих травм вона померла на місці. За фактом розпочато досудове розслідування.

Що відомо

Попередньо встановлено, що 14 листопада близько 20:00 в селі Крилос 58-річний водій автомобіля «Mercedes» здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Поліцейські встановили особу загиблої – це 77-річна жителька Галича. Водія перевірили на стан спʼяніння – тверезий.

