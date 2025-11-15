Чим цікавий сьогоднішній день – 15 листопада: свята, ювілеї, події

Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

15 листопада – 140 років від дня народження Михайла Куриленка (1885-після 1940р.), засновника мистецько-промислової спілки «Гуцульське мистецтво», першого директора художнього технікуму в м. Косові (нині адміністративний центр Косівської територіальної громади Косівського району);

130 років від дня народження Миколи Вінтоняка (1895-1980), майстра художнього оброблення шкіри, уродженця м. Косова (нині адміністративний центр Косівської територіальної громади Косівського району). Відновив давні способи шкірного виробництва, техніки оздоблення – гаряче і холодне тиснення, інкрустація металом;

125 років від дня народження Володимира Блавацького (1900-1953), українського актора і режисера мандрівних театрів Західної України, уродженця м. Косова (нині адміністративний центр Косівської територіальної громади Косівського району), помер у США.

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.