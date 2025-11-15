В одній з громад Прикарпаття дозволили відлов та відстріл бродячих собак і котів, вовків та лисиць

Оголошення про відлов та відстріл вовків, лисиць, бродячих котів, собак, а також сірих ворон з’явилася на фейсбук-сторінці Лисецької селищної ради, передає Правда ІФ

Оголошення:

Лисецька селищна рада інформує жителів громади, що відповідно до дозволу, виданого Західним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства, на території Лисецької територіальної громади в межах мисливських угідь державного мисливського резерву буде проводитися відлов та відстріл вовків, лисиць, бродячих собак і котів, а також сірих ворон.

Проведення заходів дозволено з 1 листопада до 31 грудня 2025 року. Роботи здійснюватимуться сформованими колективами мисливців, погодженими з управлінням, із дотриманням вимог законодавства та правил безпеки.

Просимо жителів громади враховувати проведення цих заходів у зазначений період та ставитися з розумінням – йдеться в повідомленні

Зауважимо, що під даним оголошенням уже назбиралося чимало негативних коментарів.