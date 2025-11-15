Стало відомо, скільки окупантів знищено за минулу добу: Втрати росіян

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 15.11.25 року, передає Правда ІФ
Втрати росіян
- особового складу / personnel – близько 1 157 400 (+1 000) осіб / persons
- танків / tanks – 11 350 (+6) од.
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 588 (+19) од.
- артилерійських систем / artillery systems – 34 443 (+20) од.
- РСЗВ / MLRS – 1 541 (+1) од.
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 244 (+2) од.
- літаків / aircraft – 428 (+0) од.
- гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 80 877 (+490) од.
- крилаті ракети / cruise missiles – 3 940 (+14) од.
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од.
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 67 396 (+90) од.
- спеціальна техніка / special equipment – 3 998 (+2) од.
Дані уточнюються / Data are being updated.