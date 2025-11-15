Стало відомо, скільки окупантів знищено за минулу добу: Втрати росіян

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 15.11.25 року, передає Правда ІФ

Втрати росіян

особового складу / personnel – близько 1 157 400 (+1 000) осіб / persons

танків / tanks – 11 350 (+6) од.

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 588 (+19) од.

артилерійських систем / artillery systems – 34 443 (+20) од.

РСЗВ / MLRS – 1 541 (+1) од.

засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 244 (+2) од.

літаків / aircraft – 428 (+0) од.

гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 80 877 (+490) од.

крилаті ракети / cruise missiles – 3 940 (+14) од.

кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од.

підводні човни / submarines – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 67 396 (+90) од.

спеціальна техніка / special equipment – 3 998 (+2) од.

Дані уточнюються / Data are being updated.