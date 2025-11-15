ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Стало відомо, скільки окупантів знищено за минулу добу: Втрати росіян

Автор: Петро Якимчук
Ракетна установка запускає ракету на полігоні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 15.11.25 року, передає Правда ІФ

Втрати росіян

  • особового складу / personnel – близько 1 157 400 (+1 000) осіб / persons
  • танків / tanks – 11 350 (+6) од.
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 588 (+19) од.
  • артилерійських систем / artillery systems – 34 443 (+20) од.
  • РСЗВ / MLRS – 1 541 (+1) од.
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 244 (+2) од.
  • літаків / aircraft – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 80 877 (+490) од.
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3 940 (+14) од.
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од.
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 67 396 (+90) од.
  • спеціальна техніка / special equipment – 3 998 (+2) од.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Орієнтовні втрати противника станом на листопад 2025
Втрати росіян 15.11.2025 рік

