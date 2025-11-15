У Івано-Франківську розшукують зниклого юнака Максима Мельника

У Франківську зник 15-річний хлопчина

Поліція Франківщини встановлює місцезнаходження неповнолітнього мешканця міста Івано- Франківська, передає Правда ІФ з посиланням на Поліцію Франківщини

Відділ ювенальної превенції розшукує 15 -ти річного юнака, який 14 листопада близько 15 години пішов з дому та по даний час місцеперебування його невідоме.

Що відомо про зниклого хлопця

Зниклий – Мельник Максим Володимирович , 2010 р.н. мешканець м. Івано – Франківська.

Прикмети: зріст біля 170 см., середньої тілобудови, довге русяве волосся.

Одягнений: чорна спортивна куртка, зелені спортивні штани та сіро-коричневі кросівки.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які можуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолітнього Максима Мельника або надати іншу корисну інформацію, негайно телефонувати на лінію «102» або до відділу ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: 0979832132, 0673362775.