Двоє спортсменів з Прикарпаття вибороли медалі на Дефлімпійських іграх у Токіо

Дефлімпієць з Прикарпаття Назар Левицький злобув золото на XXV літніх Дефлімпійських іграх у Токіо.

Ще один спортсмен з Франківщини Володимир Федосеєнко виборов бронзову медаль. Перемоги вони здобули у перший день змагань — 15 листопада. Триватимуть ігри у Токіо до 26 листопада 2025 року.

Про це повідомляється на сайті Національного комітету спорту інвалідів України, передає Правда ІФ

Загалом українська національна дефлімпійська збірна команда зі спортивного орієнтування виборола дві золоті, дві срібні та дві бронзові нагороди у спринті.

Серед чоловіків “золото” здобув Назар Левицький, “срібло” — Дмитро Левін, а бронзову медаль — Володимир Федосеєнко.

Серед жінок перше місце посіла Анна Ванасаун, “срібло” здобула Ганна Федосєєва, а “бронзу” — Ганна Андросович.

Трансляцію змагань можна дивитися на Youtube-каналі XXV літніх Дефлімпійських ігор у Токіо.

Дефлімпієць з Калуша Назар Левицький під час нагородження, Токіо, 15 листопада 2025 року.

Що відомо про спортсменів Назара Левицького та Володимира Федосеєнка

Назар Левицький — дефлімпієць з Калуша. Спортивним орієнтуванням почав займатися в Івано-Франківській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі для осіб з інвалідністю. Він — спортсмен Івано-Франківського регіонального центру “Інваспорт”.

Хлопець — заслужений майстер спорту України, триразовий чемпіон Дефлімпійських ігор 2022 року. Також він є чемпіоном світу зі спортивного орієнтування серед спортсменів з порушеннями слуху 2023 року.

Володимир Федосеєнко — родом з Івано-Франківська. Серед нагород спортсмена є бронзова медаль, яку він виборов на чемпіоні світу зі спортивного орієнтування серед спортсменів з порушеннями слуху у 2023 році.

Обох спортсменів тренує заслужений тренер України Микола Коченюк.