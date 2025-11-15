У Долині планують будівництво мікрорайону для військових, переселенців та потребуючих

В місті Долина, що на Івано-Франківщині може з’явитися новий мікрорайон.
Таку новину повідомив очільник Долинської громади Іван Дирів, передає інформаційний ресурс Правда ІФ
Керівництво Долинської громади на міжнародному форумі ReBuild Ukraine у Польщі провели переговори з СЕО Hartl-Haus Yves Suter, щодо будівництва в Долині мікрорайону з сучасними теплими будинками 3–4 поверхів для військових, ВПО, інших потребуючих верств населення.
“Це питання сьогодні є надзвичайно актуальним: громади по всій Україні шукають довгострокові моделі забезпечення житлом тих, хто найбільше потребує підтримки — наших Захисників, внутрішньо переміщених осіб та родин, які втратили дім через війну. Спільно з Hartl-Haus та іншими партнерами (MoveUkraine, John Shmorhun) працюємо над реалізацією цього соціально важливого проєкту в нашій громаді”,- анонсував мер.