У Долині планують будівництво мікрорайону для військових, переселенців та потребуючих

В місті Долина, що на Івано-Франківщині може з’явитися новий мікрорайон.

Таку новину повідомив очільник Долинської громади Іван Дирів, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

Керівництво Долинської громади на міжнародному форумі ReBuild Ukraine у Польщі провели переговори з СЕО Hartl-Haus Yves Suter, щодо будівництва в Долині мікрорайону з сучасними теплими будинками 3–4 поверхів для військових, ВПО, інших потребуючих верств населення.