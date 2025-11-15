Марцінків розповів про поїздку на Запоріжжя та важкі бої 102 бригади

Очільник Івано-Франківської громади розповів про свою поїздку на Запорізький напрямок та допомогу військовим.

Про це мер Руслан Марцінків розповів в етері радіо «РАІ», пише Правда ІФ з посиланням на Фіртка.

Допомога військовим

«Передали багато дронів, EcoFlow та іншого спорядження. Зараз холодна пора, і військові просять станції», — сказав Марцінків

Посадовець зазначив, що акцент допомоги був для військовослужбовців 102 окремої бригади територіальної оборони.

«На жаль, хлопці 102-ї бригади понесли великі втрати, ведуть важкі бої. Дуже непроста ситуація», — уточнив міський голова.

Мер також мав змогу зустрітися з новим командиром бригади та керівництвом на тому напрямку.

«Основне завдання — зберегти хлопцям життя. Ситуація дуже напружена на Гуляйпільському напрямку. Тому в межах того, що я можу, допомагаємо», — додав мер.

Мер описав важку ситуацію на фронті:

«Спілкуєшся по засобах зв’язку і розумієш, що хлопці, м’яко скажу, майже в оточенні та змушені ховатися у підвалах. Спілкуєшся і розумієш, що це може ти останній раз спілкуєшся, хто його знає.Тобто, це дуже щемливо. Багато було спілкувань, було розмов з хлопцями. Щось можу сказати, щось не можу, бо це війна».

Крім того, місто надало п’ять мільйонів гривень на закупівлю необхідного спорядження.

«Стараємось допомагати максимально зараз 102 бригаді імені Дмитра Вітовського», — зазначив посадовець.

Допомогу отримали також інші підрозділи: 7-й розвідувальний батальйон, 128-ма механізована бригада та 79-та десантно-штурмова бригада.

Щодо дефіциту спорядження Марцінків сказав:

«Дрони, певні речі військового призначення… на жаль, поки що громади та волонтери забезпечують військових. Це трохи дивно, якщо чесно, на четвертий рік повномасштабної війни».

Посадовець підкреслив:

«Основне наше завдання — допомагати. Цього разу була велика допомога».

Зазначимо, сьогодні, 14 листопада, на площі біля облдержадміністрації в Івано-Франківську відбувся мирний пікет родичів військовослужбовців 102 окремої бригади територіальної оборони. Десятки людей з плакатами та прапорами вимагали вивести бійців із критичних позицій, евакуювати поранених і провести ротацію.

«Ми не просимо особливих умов. Ми просимо зберегти життя, щоб потім не шукати їх зниклими безвісти», — кажуть родичі.

Учасники пікету наголошують: багато воїнів тривалий час перебувають на передовій без повноцінного відпочинку, а ситуація на позиціях залишається надзвичайно складною. Рідні просять бути почутими та вимагають від командування прозорої комунікації щодо стану та ротації підрозділів.