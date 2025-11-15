У додатку “Дія” стартувала програма “Зимова підтримка” на 1000 гривень

У суботу, 15 листопада, стартувала державна програма “Зимова підтримка”, за якою усі українці, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 гривень.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що заявку на дітей подають батьки або опікуни, передає Правда ІФ

Як подати заявку

Відсьогодні подати заявку можна через застосунок “Дія”. Після подання ви отримаєте підтвердження про обробку заявки та замовлення виплати. Кошти будуть зараховані на картку «Національний кешбек». Термін подачі заявки — до 24 грудня 2025 року.

Кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва, крім підакцизних, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.

Через “Укрпошту” кошти можна буде отримати вже з 18 листопада. Пенсіонери та отримувачі соцвиплат в Укрпошті отримають 1000 гривень автоматично на той спеціальний рахунок, на який надходить пенсія чи допомога. Для цього нічого не треба робити додатково.

“Якщо ж пенсія надходить на рахунок у банку, і людина не користується “Дією”, вона може із 18 листопада до 24 грудня включно звернутися до відділення Укрпошти та подати заявку письмово”, – пояснює Свириденко

Використати отримані через Укрпошту кошти можна для придбання товарів українського виробництва, які реалізуються АТ «Укрпошта», та на оплату послуг, які здійснюються через відділення Укрпошти, зокрема власне поштові сервіси, комунальних послуг та переказ донатів на Сили Оборони.

Програма включає можливості отримати одноразові виплати 1000 гривень для всіх українців, 6500 гривень для особливо вразливих категорій, скористатися безкоштовними квитками за програмою «3000 кілометрів» від Укрзалізниці. Також в межах цієї програми Уряд запровадив фіксовані ціни на газ та електроенергію, житлові субсидії на комунальні послуги, програми енергоефективності та підтримки мешканців прифронтових регіонів і допомога ВПО для проходження опалювального періоду.

“Ця ініціатива — частина комплексного пакета рішень, які за дорученням Президента реалізує Уряд, щоб підтримати людей під час складного зимового періоду в час повномасштабної війни”, – каже Свириденко.