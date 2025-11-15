На війні загинув прикарпатець Ярослав Накладюк

Скорботна звістка прийшла на Надвірнянщину у Пасічнянську громаду
Голова громади Андрій Гунда повідомив, що захищаючи Україну загинув військовослужбовець житель села Бухтівець Пасічнянської ТГ – Накладюк Ярослав Ярославович 1994 року народження, передає Правда ІФ
Ярослав Накладюк “на щиті”
Завтра, 16-го листопада (неділя) 2025 року додому в останнє повертається герой Накладюк Ярослав
Орієнтовний час руху траурного кортежу загиблого героя військовослужбовця
- 11:00 год. (орієнтовно) виїзд траурної процесія з м.Івано-Франківськ, с. Тисменичани, с. Цуцилів, с. Перерісль, с. Л. Тарновиця, с. Назавизів,
- 11:45 год (орієнтовно) м. Надвірна: вул. Шухевича, вул. Мазепи, вул. Княгині Ольги, вул. Котляревського, вул. Володимира Великого, вул. Грушевського,
- 12:15 год (орієнтовно) с. Пнів по вулиці Січових Стрільців,
- 12:30 год (орієнтовно) село Пнів (Битківський поворот),
- 12.45 год (орієнтовно) по вулиці Софії Галечко в селі Пасічна,
- 13.00 год (орієнтовно) село Бухтівець.
Усіх жителів громади просять вийти до центральних вулиць (запалити свічку пам’яті)!
Гідно зустрічаємо віддаючи останню шану українському Воїну під час проїзду траурного кортежу, який мужньо боронив нас з Вами! – йдеться у повідомленні