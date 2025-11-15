На війні загинув прикарпатець Ярослав Накладюк

Скорботна звістка прийшла на Надвірнянщину у Пасічнянську громаду

Голова громади Андрій Гунда повідомив, що захищаючи Україну загинув військовослужбовець житель села Бухтівець Пасічнянської ТГ – Накладюк Ярослав Ярославович 1994 року народження, передає Правда ІФ

Завтра, 16-го листопада (неділя) 2025 року додому в останнє повертається герой Накладюк Ярослав

Орієнтовний час руху траурного кортежу загиблого героя військовослужбовця

Усіх жителів громади просять вийти до центральних вулиць (запалити свічку пам’яті)!

Гідно зустрічаємо віддаючи останню шану українському Воїну під час проїзду траурного кортежу, який мужньо боронив нас з Вами! – йдеться у повідомленні