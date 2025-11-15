Чоловік, якого знайшли мертвим у лісі на Франківщині, перебував у розшуку через СЗЧ

У лісі на Прикарпатті знайшли тіло чоловіка

У п’ятницю, 14 листопада 2025 року, до правоохоронців за номером 102 звернулася жителька Рожнятова. Жінка повідомила, що в лісовому масиві виявила тіло чоловіка.

Про це передає Правда ІФ з посиланням на Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки

Зважаючи на інформацію, що стала відома в ході розслідування, відомо наступне:

8 листопада 2025 року чоловіка 1986 року народження було призвано по мобілізації до Калуського РТЦК та СП (м. Долина). За результатами військово-лікарської комісії він був визнаний придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. Тож чоловіка було розподілено на військову службу у роту охорони 1 відділу Калуського РТЦК та СП.

СЗЧ

12 листопада, під час служби, 39-річний військовослужбовець здійснив самовільне залишення частини. У той самий день дані про цей випадок було передано до ВСП, після чого розпочались розшукові дії. А вже 14 листопада 2025 року правоохоронці повідомили, що у лісі на Рожнятівщині знайдено тіло чоловіка.

На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група. Померлим виявився 39-річний мешканець Калуського району, військовослужбовець 1 відділу Калуського РТЦК та СП (м. Долина), який з 12 листопада перебував у розшуку через СЗЧ. Попередньо за інформацією поліцейських, ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло чоловіка скерували на судово-медичну експертизу. Подальшу правову оцінку події нададуть компетентні органи.

Що кажуть близькі