На війні загинув прикарпатець Роман Шалаш

Скорботна звістка прийшла у Бурштинську громаду

Бурштинська міська рада сповіщає про загибель Захисника України, мешканця міста Бурштин Романа Шалаша, передає Правда ІФ

Роман народився 29 травня 1997 року.

Як загинув

13 листопада 2025 року, під час виконання бойового завдання в Сумській області, мужньо загинув Герой, військовослужбовець десантно-штурмового батальйону безпілотних систем, боєць гранатометного взводу роти вогневої підтримки — Роман Шалаш.

З перших днів служби він проявив силу духу, витримку та справжню любов до України. Роман віддав своє життя, захищаючи нашу державу, кожного з нас, наше право жити на своїй землі.

Бурштинська міська рада, міський голова Василь Андрієшин, депутати та виконавчий комітет висловлюють щирі слова співчуття родині, близьким та побратимам загиблого.

Полеглий Роман Шалаш