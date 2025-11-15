У Ямниці на пожежі ледь не загинув чоловік

Сьогодні, 15 листопада, у Ямниці горів двоповерховий будинок
В Головному управлінні ДСНС в Івано-Франківскій області повідомили, що під час даної пожежі вогнеборці врятували чоловіка, передає Правда ІФ
Що відомо про пожежу
Рятувальники зазначають, що о 14:12 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку в селі Ямниця, Ямницької ТГ, Івано-Франківського району.
До місця виклику оперативно було направлено рятувальників, які по прибуттю встановили, що горять речі домашнього вжитку на площі 5 м².
Під час ліквідації пожежі рятувальники врятували чоловіка.
Пожежу було локалізовано о 14:29 та ліквідовано о 14:34.