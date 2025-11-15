У селі Чернятин поховали захисника України Степана Човганюка ФОТО

Городенківська громада у скорботі

Сьогодні, 15 листопада, у селі Чернятин попрощалися та провели в останню дорогу нашого захисника України – Човганюка Степана Васильовича , який віддав своє життя за свободу України.

Про це повідомила Городенківська міська рада, передає Правда ІФ

Провести мужнього сина України прийшли його односельці, священнослужителі, військовослужбовці, керівництво громади, побратими, однокласники, друзі, найближчі та найрідніші люди.

Похорон Степана Човганюка