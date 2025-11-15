ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У селі Чернятин поховали захисника України Степана Човганюка ФОТО

Автор: Петро Якимчук
Військовий вручає прапор матері загиблого героя
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Городенківська громада у скорботі

Сьогодні, 15 листопада, у селі Чернятин попрощалися та провели в останню дорогу нашого захисника України – Човганюка Степана Васильовича , який віддав своє життя за свободу України.

Про це повідомила Городенківська міська рада, передає Правда ІФ

Провести мужнього сина України прийшли його односельці, священнослужителі, військовослужбовці, керівництво громади, побратими, однокласники, друзі, найближчі та найрідніші люди.

Прощання з військовим, накритим прапором України
Похорон Степана Човганюка

Сьогодні сумуємо і плачемо усі, бо втратили хороброго та мужнього воїна. Наш Захисник Степан показав приклад справжнього патріота, приклад хоробрості і відваги. Він чесно і до кінця виконував свій обов’язок воїна і громадянина, віддавши своє безцінне життя за вільне майбутнє у Незалежній, Богом благословенній Україні.Пам’ять про нашого Героя назавжди житиме у серцях усіх, хто його знав, і тих, хто буде жити у вільній Україні, вибореній його жертовністю. Його мужність і любов до Батьківщини стануть дороговказом для майбутніх поколінь, – написали в міській раді

Військові несуть труну під час похорону героя.
Люди та військові на дорозі з українськими прапорами
Люди зібралися на вулиці біля будівлі
Похоронна процесія військового в українському місті
Люди прощаються з військовим, накритим українським прапором
Прощання із загиблим військовим у церкві України
Прощання з українським військовим біля будинку
Священники і люди на вуличній церемонії в Україні
Люди на колінах під час похоронної процесії
Військові прощаються з полеглим героєм України
Військові прощаються з полеглим героєм під прапором України
Військовий тримає фото загиблого побратима
Похоронна процесія з українським прапором і вінками
Похорон військового з українським прапором
Військові несуть портрет загиблого героя України
Похоронна процесія з духовим оркестром у селі
Похоронна процесія з квітами та прапорами в селі
Люди на колінах тримають українські прапори
Похоронна процесія з квітами у сільській місцевості
Прощання з полеглим військовим у присутності рідних
Люди несуть український прапор під час ходи
Меморіальна табличка на могилі з написом українською
Священники та люди на церемонії на кладовищі
Люди стоять на вулиці під час поминальної події

Джерело(а) інформації

повідомила

СХОЖІ НОВИНИ