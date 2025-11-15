У селі Чернятин поховали захисника України Степана Човганюка ФОТО

Городенківська громада у скорботі
Сьогодні, 15 листопада, у селі Чернятин попрощалися та провели в останню дорогу нашого захисника України – Човганюка Степана Васильовича , який віддав своє життя за свободу України.
Про це повідомила Городенківська міська рада, передає Правда ІФ
Провести мужнього сина України прийшли його односельці, священнослужителі, військовослужбовці, керівництво громади, побратими, однокласники, друзі, найближчі та найрідніші люди.
Сьогодні сумуємо і плачемо усі, бо втратили хороброго та мужнього воїна. Наш Захисник Степан показав приклад справжнього патріота, приклад хоробрості і відваги. Він чесно і до кінця виконував свій обов’язок воїна і громадянина, віддавши своє безцінне життя за вільне майбутнє у Незалежній, Богом благословенній Україні.Пам’ять про нашого Героя назавжди житиме у серцях усіх, хто його знав, і тих, хто буде жити у вільній Україні, вибореній його жертовністю. Його мужність і любов до Батьківщини стануть дороговказом для майбутніх поколінь, – написали в міській раді