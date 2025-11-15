У Франківській громаді спіймали нетверезого водія, котрий втік з місця ДТП

В’їхав в автомобіль, а після втік з місця аварії

У п’ятницю, 14 листопада, патрульні склали чотири адмінматеріали на ймовірно нетверезого водія, який спричинив ДТП

Про це повідомили у Патрульній поліції області, передає Правда ІФ

ДТП на вулиці 22 січня

Учора патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці 22 Січня. Прибувши на місце події, інспектори встановили, що 51-річний водій Chevrolet здійснив наїзд на автомобіль Ford, після чого залишив місце аварії.

Патрульні оперативно розшукали кермувальника Chevrolet. Чоловік мав явні ознаки сп’яніння та відмовився проходити огляд. Також встановлено, що він не має права керування та полісу обов’язкового страхування.

На кермувальника Chevrolet інспектори склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння), ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122-4( Залишення місця ДТП) КУпАП.

Також постанову за ст. 126 винесено водійці Ford — за відсутність полісу обов’язкового страхування.