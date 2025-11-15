Калуська громада втратила захисника України Олега Климишина

Скорботна звістка прийшла у Калуську громаду

Сумну новину повідомив очільник Калуської громади Андрій Найда, передає Правда ІФ

Андрій Найда повідомив, що під час службового відрядження у військову частину на Черкащині відійшов у вічність солдат Олег Климишин, житель села Сівка-Калуська. Йому було 45 років.

Олег Климишин був призваний на військову службу у травні 2024 року. Вірно й сумлінно виконував свої службові обов’язки, користувався повагою побратимів, був прикладом відповідальності та відданості Україні.

На превеликий жаль, 12 листопада 2025 року життя нашого Захисника обірвалося…

Військовий Олег Климишин