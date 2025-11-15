ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Калуська громада втратила захисника України Олега Климишина

Автор: Петро Якимчук
Український військовий на тлі прапора та свічок
Скорботна звістка прийшла у Калуську громаду

Сумну новину повідомив очільник Калуської громади Андрій Найда, передає Правда ІФ

Андрій Найда повідомив, що під час службового відрядження у військову частину на Черкащині відійшов у вічність солдат Олег Климишин, житель села Сівка-Калуська. Йому було 45 років.

Олег Климишин був призваний на військову службу у травні 2024 року. Вірно й сумлінно виконував свої службові обов’язки, користувався повагою побратимів, був прикладом відповідальності та відданості Україні.

На превеликий жаль, 12 листопада 2025 року життя нашого Захисника обірвалося…

Вшанування пам’яті українського героя
Військовий Олег Климишин

Висловлюємо щирі співчуття родині й близьким померлого Героя. Смерть мужнього воїна — це непоправна втрата для усіх нас. Низький уклін та вдячність нашому Захисникові за любов до України, за відданість рідній державі – написав Найда

