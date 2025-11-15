У Бурштині відкрили меморіальну дошку полеглому Валентину Ємбрику ФОТО

Сьогодні, 15 листопада, у Бурштині на фасаді ліцею імені Ольги Басараб відкрили пам’ятну дошку полеглому захиснику Валентину Ємбрику.

Про це повідомили в Бурштинській міській раді, передає Правда ІФ

У цих стінах, у колишній гімназії, минули шкільні роки Валентина Ємбрика: дитинство, перші мрії, перші кроки у доросле життя. І сьогодні сюди повернулося його ім’я… вже назавжди.

Відкриття меморіальної дошки Валентину Ємбрику у Бурштині

Довідково

Валентин Ємбрик народився 31 серпня 2000 року в Ужгороді. Частину дитинства провів на Закарпатті, а згодом — у Бурштині. Навчався у НВК, у гімназії, вступив до енергетичного коледжу. Але найпотужнішою мовою у його житті була музика: скрипка, ансамбль «Кредо», концерти, конкурси. Він навчався в Київській академії мистецтв, здобув диплом бакалавра з відзнакою, викладав у музичній школі, вступив до магістратури в академії ім. Глієра.

У січні 2023 року Валентин добровільно підписав контракт із ЗСУ. Без військової освіти — але з величезною внутрішньою силою. Сам пройшов навчання на оператора БПЛА, постійно вдосконалювався, став висококласним фахівцем. Разом із побратимами створив взвод «Махно-груп», який працював неймовірно ефективно та жертовно. У 2024 році він став командиром відділення ударних БПЛА.

Нагороди

За службу мав: 8 медалей, почесну відзнаку розвідника, орден «За вірність присязі», відзнаку Президента України «За оборону».

Його згадували сьогодні і мама Галина, вчителі і побратим — кожне їх слово було про світло, порядність, глибину характеру, про любов, якої вистачало на всіх.

26 лютого 2025 року, під час бойового завдання у Запорізькій області, Валентин разом із друзями з «Махно-групи» героїчно загинув.