У Бурштині відкрили меморіальну дошку полеглому Валентину Ємбрику ФОТО

Автор: Петро Якимчук
Жінка говорить біля школи з українським прапором
Сьогодні, 15 листопада, у Бурштині на фасаді ліцею імені Ольги Басараб відкрили пам’ятну дошку полеглому захиснику Валентину Ємбрику.

Про це повідомили в Бурштинській міській раді, передає Правда ІФ

У цих стінах, у колишній гімназії, минули шкільні роки Валентина Ємбрика: дитинство, перші мрії, перші кроки у доросле життя. І сьогодні сюди повернулося його ім’я… вже назавжди.

Виступ чоловіка біля меморіальної дошки героя
Відкриття меморіальної дошки Валентину Ємбрику у Бурштині

Довідково

Валентин Ємбрик народився 31 серпня 2000 року в Ужгороді. Частину дитинства провів на Закарпатті, а згодом — у Бурштині. Навчався у НВК, у гімназії, вступив до енергетичного коледжу. Але найпотужнішою мовою у його житті була музика: скрипка, ансамбль «Кредо», концерти, конкурси. Він навчався в Київській академії мистецтв, здобув диплом бакалавра з відзнакою, викладав у музичній школі, вступив до магістратури в академії ім. Глієра.

У січні 2023 року Валентин добровільно підписав контракт із ЗСУ. Без військової освіти — але з величезною внутрішньою силою. Сам пройшов навчання на оператора БПЛА, постійно вдосконалювався, став висококласним фахівцем. Разом із побратимами створив взвод «Махно-груп», який працював неймовірно ефективно та жертовно. У 2024 році він став командиром відділення ударних БПЛА.

Нагороди

За службу мав: 8 медалей, почесну відзнаку розвідника, орден «За вірність присязі», відзнаку Президента України «За оборону».

Його згадували сьогодні і мама Галина, вчителі і побратим — кожне їх слово було про світло, порядність, глибину характеру, про любов, якої вистачало на всіх.

26 лютого 2025 року, під час бойового завдання у Запорізькій області, Валентин разом із друзями з «Махно-групи» героїчно загинув.

Сьогоднішня меморіальна дошка — це не лише пам’ять про втрату. Це нагадування, якими людьми тримається Україна. Це приклад для дітей, які щодня проходять повз ці стіни. Це наш спільний обов’язок — пам’ятати, говорити, передавати далі, – ідеться в дописі.

Освячення меморіальної дошки українському герою
Люди покладають квіти до меморіальної дошки героя.
Група дітей та дорослих стоїть на вулиці
Люди стоять під час церемонії вшанування пам’яті
Люди виступають біля ліцею з прапорами України
Меморіальна дошка українському захиснику Валентину Ємбрику
Урочистий захід біля школи з прапорами України
Люди зібралися на вуличну церемонію біля будівлі
Учні стоять під час шкільної церемонії на подвір’ї
Відкриття пам’ятної дошки на будівлі
Виступ біля школи з українськими прапорами

