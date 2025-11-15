Рустем Умєров повідомив про домовленості з РФ щодо звільнення з полону 1200 українців

Секретар Ради націоналної безпеки та оборони Рустем Умєров повідомив про домовленості з РФ щодо звільнення з російського полону 1200 українців, передає правда ІФ з посиланням на Букви

“За дорученням Президента України цими днями провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів і звільнення наших людей з російського полону. У результаті цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості. Йдеться про звільнення 1 200 українців”, – зазначив Умєров.

Він зауважив, що найближчим часом пройдуть технічні консультації, які мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти.

“Працюємо без пауз, щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома – за сімейним столом і поруч із рідними”, – додав Умєров.