Якою буде погода у Франківську та області 16 листопада

Прогноз погоди на неділю, 16 листопада, на Прикарпатті

Прогноз погоди на 16 листопада 2025 року повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає Правда ІФ

По місту Івано-Франківську та області хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря по місту Івано-Франківську: вночі 3-5°, вдень 9-11° тепла. По області: вночі 2-7°, вдень 7-12° тепла. У високогір’ї Карпат: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.