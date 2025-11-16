ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Чим цікавий сьогоднішній день – 16 листопада: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
Календар листопад 2025 року українською мовою
Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку;

  • 90 років від дня народження Петра Боєчка (1935-2010), івано-франківського художника, члена НСХУ, лауреата івано-франківської обласної премії ім. Я. Лукавецького;
  • 145 років від дня народження Михайла Лозинського (1880-1937), українського політичного діяча, публіциста та юриста, уродженця с. Бабин-Зарічний Калуського району (нині Калуської міської територіальної громади Калуського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.

