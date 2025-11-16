ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Генштабі ЗСУ оприлюднили кількість знищених окупантів за минулу добу

Автор: Петро Якимчук
Військовий стоїть між двома самохідними гарматами на полі
Генеральний штаб ЗСУ опублікував загальні бойові втрати російських окупантів з 24.02.22 по 16.11.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 16.11.25 року, передає Правда ІФ

Втрати росіян:

  • особового складу / personnel – близько 1 158 260 (+860) осіб / persons
  • танків / tanks – 11 353 (+3) од.
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 591 (+3) од.
  • артилерійських систем / artillery systems – 34 469 (+26) од.
  • РСЗВ / MLRS – 1 543 (+2) од.
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 244 (+0) од.
  • літаків / aircraft – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 81 286 (+409) од.
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3 940 (+0) од.
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од.
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 67 464 (+68) од.
  • спеціальна техніка / special equipment – 4 000 (+2) од.


Дані уточнюються / Data are being updated.

Втрати російських військ станом на 16 листопада 2025
Втрати росіян 16.11.2025 року

Джерело(а) інформації

Генеральний штаб ЗСУ

