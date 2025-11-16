ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Калуші автомобіль наїхав на пенсіонера

Автор: Петро Якимчук
Поліцейський регулює рух біля білого автомобіля
В суботу, 15 листопада, близько полудня в центральній частині Калуша трапилася ДТП, внаслідок якої постраждав пішохід.

Керманич автомобіля Mitsubishi, рухаючись вулицею Грушевського у напрямку вулиці Бандери, проявив неуважність та здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїзну частину на нерегульованому пішохідному переході, повідомляє правда ІФ з посиланням на Вікна.

Постраждалим виявився 83-річний житель Калуша. Його доставили каретою швидкої допомоги до Калуської центральної районної лікарні, де медики діагностували тілесні ушкодження середньої тяжкості.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Калуського відділу поліції. За попередніми висновками, автомобіль рухався з невисокою швидкістю – на транспортному засобі відсутні видимі пошкодження. Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.

Водія перевірено на вміст алкоголю у крові. Він був тверезим.

За цим фактом буде порушене кримінальне провадження. Автівку з місця пригоди евакуйовано на штрафмайданчик, де вона пройде слідчу експертизу на технічний стан.

