Гірські рятувальники розшукали туристів, що заблукали поблизу Говерли ФОТО

Під час з пуску з Говерли туристи втратили орієнтир і заблукали

В суботу, 15 листопада, о 19:45 до ОКЦ ГУ ДСНС в області надійшло повідомлення від туриста, мешканця Києва, 2002 року народження, про те, що він разом із подругою, 2003 року народження, під час спуску з гори Говерла через різке погіршення погодних умов втратили орієнтир і заблукали та потребують допомоги рятувальників.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, передає Правда ІФ

Зв’язок із ними підтримувався, координати місцезнаходження було встановлено.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт рятувальники Гірського пошуково-рятувального відділення «Заросляк» оперативно вирушили за встановленими координатами. Попри темну пору доби, холод та мінливу погоду у високогір’ї, вони змогли швидко дістатися до туристів і забезпечити їхній безпечний супровід.

Пам’ятайте, що у горах погода може змінюватися щохвилини. У темну пору доби вирушати на маршрути вкрай небезпечно, адже ризик заблукати або травмуватися значно зростає.

Рятувальники також закликають туристів встановити мобільний застосунок «Порятунок у горах», який дозволяє швидко передати Службі порятунку ваші координати у разі надзвичайної ситуації та отримати корисні поради щодо безпеки.

Посилання для завантаження застосунку “Порятунок у горах”: http://surl.li/hbabwg