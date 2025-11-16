ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Дубовецька громада отримала новий шкільний автобус ФОТО

Автор: Петро Якимчук
Учні перед школою та жовтим шкільним автобусом
Дубовецькій громаді передали автобус для перевезення школярів

Новий автобус перевозитиме 24 дитини до Деліївської філії Дубовецького ліцею, а також 22 учнів та 5 дошкільнят — до Дубовецького ліцею із віддалених сіл, пише Правда ІФ з посиланням на очільницю Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.

Табличка Дубовецького ліцею Івано-Франківської області

Загалом у громаді підвозять 111 дітей — це понад 70% від потреби. Для повного забезпечення необхідний ще один шкільний автобус.

Діти біля жовтого шкільного автобуса

З 2017 до 2023 року за кошти державного та обласного бюджетів для громади вже придбали три автобуси, серед них — один спеціалізований для дітей з особливими освітніми потребами. Після початку повномасштабного вторгнення громада передала один автобус на потреби війська.

Наразі для підвезення школярів у Дубовецькій громаді є три «школярики».

“Створення умов для безпечного та комфортного підвезення дітей залишається одним із ключових завдань розвитку освітньої інфраструктури області”, – написала Онищук.

Група школярів стоїть на вулиці восени
Група учнів стоїть біля шкільної будівлі
Жінки отримують подяку на урочистому заході

