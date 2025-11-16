У Івано-Франківську на “стометрівці” загинув чоловік ФОТО

В суботу ввечері в Івано-Франківську на вулиці Незалежності виявили тіло чоловіка. Поліцейські проводять розслідування.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області, подія трапилася близько 20:00 вечора. Чоловік загинув від отриманих травм після падіння з даху житлового будинку, передає Правда ІФ з посиланням на Галка

Поліція проводить розслідування.

За попередніми даними, загиблий — місцевий мешканець 1990 року народження. На місці події слідчо-оперативна група опитала свідків, тіло скерували на судово-медичну експертизу.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Фото від читачів Галки