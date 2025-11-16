У Івано-Франківську на “стометрівці” загинув чоловік ФОТО

В суботу ввечері в Івано-Франківську на вулиці Незалежності виявили тіло чоловіка. Поліцейські проводять розслідування.
Як розповіли у поліції Івано-Франківської області, подія трапилася близько 20:00 вечора. Чоловік загинув від отриманих травм після падіння з даху житлового будинку, передає Правда ІФ з посиланням на Галка
Поліція проводить розслідування.
За попередніми даними, загиблий — місцевий мешканець 1990 року народження. На місці події слідчо-оперативна група опитала свідків, тіло скерували на судово-медичну експертизу.
Фото від читачів Галки