У Івано-Франківську на “стометрівці” загинув чоловік ФОТО

Автор: Петро Якимчук
Вхід до старої будівлі у вечірній час
В суботу ввечері в Івано-Франківську на вулиці Незалежності виявили тіло чоловіка. Поліцейські проводять розслідування.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області, подія трапилася близько 20:00 вечора. Чоловік загинув від отриманих травм після падіння з даху житлового будинку, передає Правда ІФ з посиланням на Галка

Поліція проводить розслідування.

За попередніми даними, загиблий — місцевий мешканець 1990 року народження. На місці події слідчо-оперативна група опитала свідків, тіло скерували на судово-медичну експертизу.

Вхід до під'їзду історичної будівлі у Львові
Вулиця з офісом Vodafone у вечірній час

Фото від читачів Галки

Джерело(а) інформації

Галка

