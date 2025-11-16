ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Прикарпатець здобув ще одну медаль на Дефлімпіаді у Токіо

Автор: Петро Якимчук
Українські спортсмени на міжнародному змаганні з прапорами
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Ще одна медаль для Прикарпаття на Дефлімпіаді-2025.

Скарбничка збірної України та Прикарпаття продовжує поповнюватися медалями

Срібло для України

У суперспринт естафеті український Назара Левицький (Калуш) у парі з Ганною Федосєєвою (Київ) здобули срібні медалі.

Про це повідомили Спортивні новини Прикарпаття, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

Назар Левицький знову продемонстрував високу майстерність та чудову командну взаємодію, впевнено привівши збірну до призового місця.

Під час офіційних заходів спортсмени також мали приємну можливість поспілкуватися з принцесою Японії, що стало особливим моментом їх перебування на Іграх.

Вітаємо Назарія Левицького та його партнерку з блискучим результатом!Івано-Франківщина пишається своїм спортсменом!

Українські спортсмени позують на міжнародному заході

Джерело(а) інформації

повідомили

СХОЖІ НОВИНИ