Прикарпатець здобув ще одну медаль на Дефлімпіаді у Токіо

Ще одна медаль для Прикарпаття на Дефлімпіаді-2025.

Скарбничка збірної України та Прикарпаття продовжує поповнюватися медалями

Срібло для України

У суперспринт естафеті український Назара Левицький (Калуш) у парі з Ганною Федосєєвою (Київ) здобули срібні медалі.

Про це повідомили Спортивні новини Прикарпаття, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

Назар Левицький знову продемонстрував високу майстерність та чудову командну взаємодію, впевнено привівши збірну до призового місця.

Під час офіційних заходів спортсмени також мали приємну можливість поспілкуватися з принцесою Японії, що стало особливим моментом їх перебування на Іграх.

Вітаємо Назарія Левицького та його партнерку з блискучим результатом!Івано-Франківщина пишається своїм спортсменом!