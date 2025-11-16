ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Івано-Франківській медичний університет долучився до обговорення інтеграції української науки в європейських програмах

Автор: Петро Якимчук
Вручення подяк під час освітнього заходу HЕQ-UA
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки на квартири до 250000 грн, собака в касці
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Днями представники Франківського медичного університету взяли участь у інформаційно-просвітницькому заході. Програма заходу передбачала низку тематичних блоків, серед яких теми інтеграції й синергії європейських програм, огляди інструментів підтримки дослідницької діяльності та секції з прикладами успішних наукових ініціатив.

У середу, 12 листопада 2025 року, Івано-Франківський національний медичний університет взяв активну участь у інформаційно-просвітницькому заході, присвяченому інтеграції української науки до європейського та світового дослідницького простору.

Подія зібрала державних і міжнародних експертів, представників інституцій та наукові колективи, які обговорювали стратегічні напрями співпраці та практичні інструменти для посилення міжнародної взаємодії, інформує Івано-Франківський національний медичний університет, передає Правда ІФ 

Програма заходу передбачала низку тематичних блоків, серед яких теми інтеграції й синергії європейських програм, огляди інструментів підтримки дослідницької діяльності та секції з прикладами успішних наукових ініціатив; захід також дав можливість для спілкування й налагодження контактів між партнерами.

Презентація з онлайн-виступом перед аудиторією в Україні

Івано-Франківський національний медичний університет був серед установ, що презентували власний практичний досвід реалізації наукових проєктів; університет поділився підходами до міждисциплінарної співпраці, розповів про результати участі в міжнародних ініціативах, зокрема на прикладі проєкту UNCAN-CONNECT, і окреслив внесок установи в імплементацію цих рішень. 

Групове фото учасників конференції у приміщенні

За впровадження проєктних ініціатив у рамках програми Горизонт Європа та за активну співпрацю з Національним фондом досліджень України ІФНМУ був відзначений подяками; нагороду від установи отримав ректор університету Роман Яцишин, що підкреслило важливість внеску в міжнародні наукові процеси та практичний розвиток досліджень.

Чоловік виступає з мікрофоном на конференції
Ректор Роман Яцишин

Джерело(а) інформації

інформує

СХОЖІ НОВИНИ