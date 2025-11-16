ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Франківську провели міжнародний кінофестиваль Myth: Social Impact Film Award

Автор: Петро Якимчук
Постер фільму Незабуте Руслан про військового героя
В суботу, 15 листопада, у мистецькому просторі “Підземний перехід Ваґабундо” оголосили переможців українського міжнародного камерного кінофестивалю Myth: Social Impact Film Award.

У фестивалі взяли участь представники 33-х країн. Автори представили фільми про права людини, соціальні проблеми та життя під час війни, передає Правда ІФ з посиланням на Суспільне

Захід відкрили стрічкою про загиблого воїна, військового репортера з Франківська Руслана Ганущака.

За словами засновника кінофестивалю Родіона Волкова, на участь у Myth: Social Impact Film Award отримали понад 300 заявок. Свої роботи у фіналі представили орієнтовно 30 авторів з різних країн, які зголосилися через мистецтво розповісти глядачам про сучасні суспільні виклики та проблеми.

Виставка про воєнні злочини Росії в Україні

“Двох учасників з Ірану та Росії ми дискваліфікували через можливі провокації. Основна мета фестивалю — підтримати кожен український проєкт або дотичний до України. Ви не знайдете жодного фільму, де б у титрах не було українського прізвища”, — говорить Родіон Волков.

Міжнародний кінофестиваль Myth: Social Impact Film Award, Івано-Франківськ

Своїми роботами творчі команди намагалися через кіно сфокусувати увагу на питаннях справедливості та цінності людського життя, зокрема, в період війни, каже суддя фестивалю Роман Дзундза. З його слів, у світі — чимало складних проблем, які є специфічними та локальними.

“Якщо ми, наприклад, кажемо за африканські країни, то мені потрапляв фільм, у якому розповідають про видобуток алмазів — це ціла структура, яка фактично руйнує країну і водночас на чому збагачується весь світ. Як ми говоримо про фільми американські, то мені траплялися історії солдатів, які долали посттравматичні синдроми, які, до речі, також на нас чекають”, — розповів Роман Дзундза.

Родіон Волков, засновник міжнародний кінофестиваль Myth: Social Impact Film Award, Івано-Франківськ
Засновник кінофестивалю Родіон Волков. 

Зі слів Родіона Волкова, кращим міжнародним фільмом стала робота з Великобританії “Breath of life”. У національній категорії фільмом-переможцем визнали стрічку “Вирва” режисера Даниїла Секунди.

“Головними героями є молода дівчина, яка втратила свій дім через влучання російської ракети і російський солдат, який видає себе за українського військового. Це — вигадана історія, але вона відображає певну дійсність, у якій ми зараз живемо”, — каже Даниїл Секунда.

Даниїл Секунда, режисер стрічки "Вирва", міжнародний кінофестиваль Myth: Social Impact Film Award, Івано-Франківськ
Режисер стрічки “Вирва” Даниїл Секунда. 

У межах кінофестивалю також представили фотовиставку, присвячену українським військовополоненим. Оглянути світлини можна упродовж тижня.

