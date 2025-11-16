У Франківську зупинили водія без документів та з ознаками сп’яніння

Вчора, 15 листопада, на вулиці Автоливмашівській патрульні поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ.

Про цей випадок повідомляють у патрульній поліції Івано-Франківської області, передає Правда ІФ

В ході спілкування з 25-річним водієм, патрульні помітили в останнього ознаки сп’яніння. Чоловік пройти освідування відмовився. До того ж водій позбавлений права керування транспортним засобом.

На керманича патрульні склали адмінматеріали за ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння), за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами), та за ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП.

Водії нагадуємо, що керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, є серйозним порушенням, за яке передбачена адміністративна відповідальність.

Відповідно до ч. 2 ст. 126 КУпАП, керування транспортним засобом без відповідного права тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 3 400 гривень.

Однак, у разі повторного вчинення цього правопорушення, відповідальність стає набагато суворішою. Згідно з ч. 5 ст. 126 КУпАП, за повторне порушення — штраф у розмірі 40 800 гривень з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від 5 до 7 років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.