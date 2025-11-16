Переробили понад 11 тонн пластику: очільник Франківської громади відзначив ініціативу EcoREactive

Екологічну ініціативу EcoREactive відзначили за внесок у переробку пластику та впровадження екологічних рішень у міському просторі Івано-Франківська.

Екологічна майстерня з 2021 року перетворює пластикові відходи на корисні вироби та бере участь у благодійних ініціативах, передає Правда ІФ з посиланням на Версії

Відзначення до Всесвітнього дня вторинної переробки

15 листопада у світі відзначають Всесвітній день вторинної переробки. З цієї нагоди мер Івано-Франківська Руслан марцінків нагородив грамотою координаторку майстерні екоініціатив і переробки пластику EcoREactive Наталію Гасюк.

«У нашій громаді в напрямку переробки активно працює і розвивається майстерня еко-ініціатив і переробки пластику "EcoREactive". З 2021 року майстерня переробила понад 11 тон пластику, який не потрапив на сміттєзвалища та отримав друге життя у вигляді лавок та інших речей. На виконкомі вручив грамоту координатору майстерні Наталії Гасюк», — зазначив міський голова Руслан Марцінків.

Результати роботи екоініціативи

EcoREactive за період діяльності переробила понад 11 тонн пластику, який не потрапив на сміттєзвалища. Перероблений пластик використали для виготовлення лавок та інших практичних елементів міської інфраструктури. Частина виробів встановлена на вулицях Івано-Франківська, демонструючи результат роботи ініціативи.

Учасники ініціативи EcoREactive також долучаються до ініціатив на підтримку Збройних Сил України».

Збір кришечок у межах проєкту «Еко-Ера»

Восени EcoREactive отримала майже 2 000 кілограмів пластикових кришечок, зібраних активістами під час кампанії в межах проєкту «Еко-Ера». Матеріали передали для подальшої переробки, а учасники проєкту також представили свої «зелені» рішення для міського простору.

18 жовтня, у Міжнародний день ремонту та Міжнародний день захисту природи, в майстерні ініціативи «Еко-Ера» відбулася зустріч друзів, партнерів та учасників проєкту. Подія стала нагодою підбити підсумки роботи, яка триває з квітня. На зустрічі окреслили напрямки подальшої співпраці та обговорили нові екологічні рішення.

Мапа еко-турботи Івано-Франківська

Команда ініціативи працює над «картою еко-турботи» — відкритою базою локацій, де містяни можуть відремонтувати речі, передати їх на повторне використання або здати відходи. На мапі збирають інформацію про ремонтні майстерні, пункти прийому вторсировини, соціальні крамниці, бібліотеки речей, банки одягу та місцеві екологічні проєкти.

Метою створення інструменту є спрощення пошуку сервісів, що подовжують життєвий цикл речей і сприяють зменшенню кількості відходів у місті. База постійно оновлюється за участі волонтерів та партнерів ініціативи.

EcoREactive: історія та розвиток екоініціативи

EcoREactive — волонтерська екоініціатива ГО «Гірський рятувальний центр». Її історія розпочалася у 2018 році в межах проєкту «Рятувальники для природи», який передбачав прибирання берегів річки Дністер.

«Тоді виникла перша думка щодо самостійної переробки хоча б частини зібраного пластику», — йдеться у розповіді ініціативи.

Ініціатива брала участь у всеукраїнських та міжнародних кампаніях, зокрема у проєкті EMBLAS «Посилення екологічного моніторингу Чорного моря». Тоді волонтери зібрали для переробки 6 кг кришечок, а до кінця 2019 року провели понад 10 екоакцій, у яких взяли участь понад 300 осіб.

Поступово при ГО «Гірський рятувальний центр» сформувалася команда, яка досліджує технології переробки пластику в інших регіонах. Майстерня виготовила перше обладнання за відкритими кресленнями платформи Precious Plastic та продовжує експериментувати з новими виробами.

За роки роботи EcoREactive переробила понад 11 тонн пластику та зосереджує зусилля на розширенні можливостей майстерні. Волонтери закликають мешканців Івано-Франківська збирати HDPE-пластик із маркуванням «02» та долучатися до ініціативи.

майстерня EcoREactive