На Франківщині ексгумували останки монахині римо-католицької церкви Зофії Вишньовської

Автор: Петро Якимчук
У селищі Гвіздець на Прикарпатті ексгумували тіло монахині Зофії Вишньовської. Ця ексгумація стала першою на Івано-Франківщині у межах проєкту перепоховання служителів Ордену Непорочного зачаття Пречистої Діви Марії римо-католицької церкви, які поховані в Україні.

Про це передає правда ІФ з посиланням на Суспільне

Їхні тіла планують перепоховати на парафіяльному кладовищі костелу Непорочного зачаття Пречистої Діви Марії у селі Мурафа Вінницької області.

Ексгумацію служителів римо-католицької церкви проводять працівники комунального підприємства “Пам’ять” Івано-Франківської обласної ради. Її розпочали 13 листопада.

Скелет у землі під час археологічних розкопок

