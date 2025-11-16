У Івано-Франківську винесли вирок водію, котрий на смерть збив жінку

Івано-Франківський міський суд виніс вирок місцевому мешканцю, якого обвинувачували в порушенні ПДР, що призвело до смерті пішохода.

В матеріалах суду йдеться про те, що аварія сталася 10 травня 2025 року близько 10:25 на прибудинковому проїзді біля будинку №22 на Південному бульварі, передає правда ІФ з посиланням на Репортер

Водій, керуючи автомобілем Volkswagen LT 35, залишив його на проїзді та відійшов у своїх справах. Через хвилину він повернувся, увімкнув двигун і розпочав рух заднім ходом, щоб виїхати на проїзну частину.

У цей час позаду автомобіля рухалася жінка, яка йшла прибудинковим проїздом у попутному напрямку. Водій не переконався, що маневр безпечний, не звернувся за допомогою та не помітив пішохода у «сліпій зоні» заднього дзеркала. В результаті наїзду жінка отримала тяжкі травми. Зокрема множинні переломи, травми грудної клітки та хребта, забої м’яких тканин обличчя і кінцівок, ускладнені тяжким травматичним шоком. Від отриманих ушкоджень вона померла у лікарні того ж дня.

Вирок суду

Суд встановив, що обвинувачуваний повністю визнав свою провину, щиро кається та добровільно відшкодував матеріальну та моральну шкоду потерпілому.

Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, але разом з тим звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на два роки.