Якою буде погода у Франківську та області 17 листопада

Прогноз погоди на понеділок, 17 листопада, на Прикарпатті

У понеділок, 17 листопада 2025 року, на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Вночі — невеликий дощ, вдень — помірний, у горах — з мокрим снігом. Стовпчики термометрів показуватимуть до 12-14° тепла. Вночі та вранці в регіоні буде туманно.

Прогноз повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Прогноз

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 3-5°, вдень 10-12° тепла. По області вночі прогнозують 2-7°, вдень — 9-14° тепла. У високогір’ї Карпат вночі — від 2° морозу до 3° тепла, вдень — 2-7° тепла.

Вітер — південно-західний, 5-10 метрів за секунду, місцями пориви — 15-20 метрів за секунду. Видимість на дорогах — 2-4 кілометри, у тумані — 600-900 метрів.