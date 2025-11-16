У Івано-Франківську стартував проєкт «Залізна зміна» для підлітків, котрі постраждали від війни ФОТО

В Івано-Франківській громаді відбувся черговий етап всеукраїнського проєкту «Залізна зміна», котрий реалізується «Укрзалізницею» спільно з фондом Говарда Баффета.

Дана ініціатива покликана підтримати та розвинути талановитих дітей і підлітків, чиє життя змінила війна.

Про старт програми повідомив очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків, підкресливши, що був радий особисто зустрітися і поспілкуватися з молоддю з різних куточків України, передає Правда ІФ

Попереду на учасників чекає насичена програма: тренінги, освітні заходи, екскурсії, зустрічі з відомими особистостями, нові знання та корисні навички. Головна мета «Залізної зміни» – створити сучасну багаторівневу систему підтримки та підготовки молоді до життя, навчання й професійного зростання в умовах воєнного часу.

Учасниками стають підлітки з визначними успіхами в навчанні, спорті, мистецтві та творчості, які внаслідок російської агресії втратили можливість розвивати свій потенціал, але зберегли мотивацію та прагнення змінювати країну на краще.

Проект “Залізна зміна” у Франківську

Назва «Залізна зміна» уособлює покоління української молоді – сильне, згуртоване, освічене, спортивне, мужнє та патріотичне. Саме таке покоління стане фундаментом європейської, прогресивної і щасливої України.