Україна домовилась із Грецією про оперативні поставки газу з січня 2026 року, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у неділю повідомив про укладання з Грецією домовленості про оперативне постачання газу для компенсації його дефіциту на тлі російських обстрілів, передає Правда ІФ з посиланням на Українська правда

Джерело: Зеленський на пресконференції в Афінах разом з грецьким премʼєр-міністром Кіріакосом Міцотакісом, “Європейська правда”

Деталі: Зеленський на пресконференції сказав про “надзвичайно важливу домовленість” із Грецією щодо постачання газу в Україну, додавши, що на тлі обстрілів Росією енергоінфраструктури Київ потребує імпорту газу.

“Наші домовленості з Грецією сьогодні – це важлива частина великого енергетичного пакета, який міг підготувати на цю зиму, щоб забезпечити Україну газом”, – сказав глава держави.

Він додав, що постачання газу з Греції розпочнеться вже в січні 2026 року.

Крім цього, сказав Зеленський, Україна і Греція уклали довгострокові домовленості про постачання скрапленого природного газу від Сполучених Штатів.

Грецький премʼєр-міністр своєю чергою повідомив, що поставки газу відбудуться за допомогою “важливої енергетичної артерії”, яка сполучає грецьке місто Александруполіс із Одесою.

“Таким чином, Україна отримує доступ до надійних джерел енергії, а Греція стає вузлом постачання американського скрапленого газу до Центрально-Східної Європи”, – сказав Міцотакіс.