Поліцейські оголосили підозру торговцю наркотиків з Івано-Франківська

Мешканець обласного центру шляхом розкладання «закладок» розповсюджував наркотичні засоби на території міста. «Товар» фігурант замовляв у Telegram-каналах й у тому ж месенджері підшукував «клієнтів». Зловмисника поліцейські затримали в процесуальному порядку та повідомили про підозру. Досудове розслідування триває.

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Пише Правда. іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області.

9 квітня в Івано-Франківську під час відпрацювання оперативної інформації оперативники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Івано-Франківській області затримали на одній із вулиць міста 35-річного місцевого мешканця.

Спілкуючись із поліцейськими фігурант показав правоохоронцям схованку, де вже встиг залишити закладку з «амфетаміном».

“У ході невідкладного обшуку за місцем проживання наркозакладчика поліцейські вилучили ваги, фасувальні та пакувальні матеріали, мобільний телефон, на якому зафіксовані факти злочинної діяльності, та згортки з наркотичними засобами та психотропами”, – йдеться у дописі.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від чотирьох та восьми років.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Окружна прокуратура міста Івано-Франківська.