На Прикарпатті затримали серійного квартирного злодія, який обікрав помешкання франківця. ФОТО. ВІДЕО

Раніше судимий фігурант обікрав оселю мешканця обласного центру. До злочину зловмисник ретельно готувався та дотримувався усіх засобів конспірації. Його затримали оперативники за декілька годин після вчинення крадіжки.

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Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області

9 квітня до франківських поліцейських звернувся місцевий мешканець. Заявник повідомив, що під час його відсутності, невідома особа пошкодила замок до вхідних дверей та обікрала його помешкання.

“На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та оперативні працівники Івано-Франківського районного управління поліції, оперативники управління карного розшуку обласної поліції та спеціалісти-криміналісти. Правоохоронці одразу розпочали розшукові заходи, переглянули камери відеоспостереження, опитали можливих свідків та очевидців”, – йдеться у дописі.

Злагоджена робота правоохоронців дала результат. Впродовж декількох годин оперативники затримали особу, причетну до кримінального правопорушення, в одному із мікрорайонів міста. Ним виявився місцевий мешканець, 1978 року народження. Чоловік неодноразово судимий за вчинення аналогічних злочинів.

Під час поверхневого огляду у затриманого поліцейські вилучили знаряддя злочину та викрадені кошти.

Правоохоронці провели обшук у квартирі, де тимчасово мешкав фігурант. Там, також вилучили речові докази.

Правопорушника слідчі затримали у процесуальному порядку. Під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури Івано-Франківська йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, кваліфікованого за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про вчинення крадіжки в особливо великих розмірах, поєднаної з проникнення у чуже житло. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Згідно із законодавством, зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Наразі поліцейські перевіряють причетність затриманого до вчинення аналогічних злочинів на території області.