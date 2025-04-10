ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Поліція України затримує підозрюваного на вулиці.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті затримали серійного квартирного злодія, який обікрав помешкання франківця. ФОТО. ВІДЕО

Автор: Оксана Марушкевич
10/04/2025 15:38
-Реклама
-Реклама
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Раніше судимий фігурант обікрав оселю мешканця обласного центру. До злочину зловмисник ретельно готувався та дотримувався усіх засобів конспірації. Його затримали оперативники за декілька годин після вчинення крадіжки.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області

9 квітня до франківських поліцейських звернувся місцевий мешканець. Заявник повідомив, що під час його відсутності, невідома особа пошкодила замок до вхідних дверей та обікрала його помешкання.

Поліцейські біля патрульної машини у дворі міста.

“На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та оперативні працівники Івано-Франківського районного управління поліції, оперативники управління карного розшуку обласної поліції та спеціалісти-криміналісти.

Правоохоронці одразу розпочали розшукові заходи, переглянули камери відеоспостереження, опитали можливих свідків та очевидців”, – йдеться у дописі.

Поліція під час обшуку автомобіля на вулиці.

Злагоджена робота правоохоронців дала результат. Впродовж декількох годин оперативники затримали особу, причетну до кримінального правопорушення, в одному із мікрорайонів міста. Ним виявився місцевий мешканець, 1978 року народження. Чоловік неодноразово судимий за вчинення аналогічних злочинів.

Під час поверхневого огляду у затриманого поліцейські вилучили знаряддя злочину та викрадені кошти.

Правоохоронці провели обшук у квартирі, де тимчасово мешкав фігурант. Там, також вилучили речові докази.

Правопорушника слідчі затримали у процесуальному порядку. Під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури Івано-Франківська йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, кваліфікованого за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про вчинення крадіжки в особливо великих розмірах, поєднаної з проникнення у чуже житло. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Згідно із законодавством, зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Наразі поліцейські перевіряють причетність затриманого до вчинення аналогічних злочинів на території області.