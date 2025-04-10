Сьогодні Івано-Франківська громада віддасть шану воїну Нагорному Віталію

Івано-Франківська громада втратила на війні ще одного захисника. Захищаючи Україну, загинув Віталій Нагорний з Крихівців.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Пише Правда.іф. з посиланням на Руслана Марцінківа
Сьогодні, 10 квітня, о 18 год. відбудеться панахида за Віталієм за адресою, де він жив.
Чин похорону розпочнеться завтра, 11 квітня, об 11 год. від будинку Героя та продовжиться в Церкві Успіння Пресвятої Богородиці. О 12.30 поховання Героя на Крихівецькому цвинтарі.
Вічна пам’ять полеглому Захиснику. Щирі співчуття рідним та близьким.