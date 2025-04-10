Сьогодні Івано-Франківська громада віддасть шану воїну Нагорному Віталію

Івано-Франківська громада втратила на війні ще одного захисника. Захищаючи Україну, загинув Віталій Нагорний з Крихівців.

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Пише Правда.іф. з посиланням на Руслана Марцінківа

Сьогодні, 10 квітня, о 18 год. відбудеться панахида за Віталієм за адресою, де він жив.

Чин похорону розпочнеться завтра, 11 квітня, об 11 год. від будинку Героя та продовжиться в Церкві Успіння Пресвятої Богородиці. О 12.30 поховання Героя на Крихівецькому цвинтарі.