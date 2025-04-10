НСЗУ розпочала перевірку через побори та незаконні платежі в лікарнях Прикарпаття

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) розпочала моніторинг лікарень області щодо дотримання зобов’язань про безоплатне забезпечення пацієнтів необхідними ліками та медичними виробами в рамках програми медичних гарантій.

Мешканців області закликають повідомляти про такі випадки, йдеться у повідомленні департаменту здоров’я ІФ ОДА, пише Бліц-Інфо.

“Попри гарантоване державою право на безоплатну медичну допомогу, НСЗУ фіксує випадки, коли пацієнти змушені самостійно оплачувати ліки та вироби медичного призначення, які мали б надаватися безоплатно. Про це свідчать численні скарги громадян – майже 2900 з 2019 року, які стосуються саме вимагання коштів за ліки та послуги, що вже оплачені державою та покриваються Програмою медичних гарантій (23,2% від усіх скарг), – зазначають у повідомленні. – Реагуючи на цю проблему та на виконання відповідних рішень РНБО та Кабінету Міністрів, НСЗУ провела аналіз даних з електронної системи охорони здоров’я та фінансових звітів медзакладів за 2024 рік. Аналіз виявив, що у деяких надавачів медичних послуг показник середніх витрат на закупівлю ліків та медвиробів на одного пацієнта є надзвичайно низьким. Це може свідчити про ризик порушення умов договору з НСЗУ та незабезпечення пацієнтів необхідним лікуванням за державний кошт”.